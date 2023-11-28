İmamoğlu veto etti, AKP-MHP direndi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu veto ederek tekrar değerlendirilmek üzere İBB Meclisi’ne gönderdiği Avcılar, Bahçelievler ve Pendik’teki imar planları, çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile aynen kabul edildi. İBB Meclisi’ndeki çoğunluk veto kararlarına direndi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının son birleşiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto kararları tekrar oya sunuldu.

İBB Altyapı Projeler Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı Avcılar Kavşağı Marmara Caddesi ve Avcılar Metrobüs İstasyonu Düzenleme Projesi kapsamında afet eğitim merkezi, kütüphane, zeminaltı otopark, kafeterya gibi tesislerin yapılabilmesi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifine geçtiğimiz aylardaki oturumlar sırasında çoğunluktaki AKP-MHP grubunun karşı çıkmıştı.

Reddedilen plan değişikliğine ilişkin meclis kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek yeniden görüşülmek üzere meclise gönderildi. Çoğunluktaki AKP-MHP grubu İmamoğlu'nun veto kararına direnerek imar planı değişikliğini bir kez daha reddetti.

PARK VE YEŞİL ALAN İPTAL EDİLDİ

Bahçelievler'de mahkemenin iptal etmesi nedeniyle plansız kalan yaklaşık bin 700 metrekarelik arazi için hazırlanan plan değişikliği de İmamoğlu tarafından veto edilmişti. Arsaya ticaret, konut, park, yeşil alan, yol fonksiyonları verilmişti.

Plana “ana arterin otopark ihtiyacının karşılanması için otoparka yönelik yapılacak ilave 1 bodrum kat, İBB kullanımına bila bedel tahsis edilecektir. Tahsis işlemi tamamlanmadan yapı kullanım izin belgesi düzenlenemez notu” notu konulmuştu.

Ancak çoğunluktaki AKP-MHP grubu, plandaki “park ve yeşil alan” fonksiyonun iptal edip ticaret+konut alanına dahil etti ve İBB'ye verilecek bir kat otoparkın tahsisine ilişkin notu iptal edilmişti. İmamoğlu'nun veto kararına rağmen, mecliste çoğunluk olan Cumhur İttifakı kararında direndi.

CHP'li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman “1 metrekare yeşil alanın olmadığı bir alan. Önceki dönemde deprem riski nedeniyle üzerindeki bina yıkıldı. 10 yıldır otopark olarak kullanılıyor. 10 yıl önce yeşil alan olarak ayrılan özel mülkiyet bugün, AKP tarafından iptal edilerek konut ve ticaret alanı yapıldı” diye tepki gösterdi.

İmar Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı “Geçmişte imarı olan 8 kat bina olan kamuya terklerini yapmış bir parsel. Daha sonra riskli yapı ilan edilip yıkılmış. Çevredeki otopark ihtiyacı için bir kısmı otopark ve yeşil alan olmuş. Sahibi mahkemeye başvurmuş plan iptal edildi. 2014-2019 arasında vatandaşın yeri kamu tarafından işgal edilmiş ve vatandaş mağdur olmuş. CHP döneminde de kamulaştırma yapılmamış. Bu parselin kendisinin olduğunu düşünsün bir an. Vatandaşın hakkı verilememiş, 10 senedir kamulaştırılamamış. Şimdi hakkı veriliyor” dedi.

YÜZDE 20'LİK KONUT HAKKI YÜZDE 55'E ÇIKTI

Pendik'te Yenişehir ve Çamlık mahallelerinde yaklaşık 162 bin metrekarelik alanda ticaret alanlarına tanınan yapılaşma hakkının yüzde 20'sinin konut olarak kullanılabileceğine ilişkin Pendik Belediyesi kararı İBB Meclisi'ne onaya gönderilmişti. Yüzde 20'lik konut oranı AKP-MHP grubu tarafından yüzde 55'e çıkarılmıştı. İmamoğlu tarafından veto edilen bu karara da AKP-MHP grubu direndi ve karar aynen kabul edildi.