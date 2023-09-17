İmamoğlu’na taş değil, çiçek ve kozalak atmışlar!

Erzurum’da, geçen 7 Mayıs’taki mitingde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’lilere taşla saldıran 28 kişiye silahlı ve basit yaralamaya teşebbüsten dava açıldı. Görüntülerde, taş ve çakıl attığı görülen saldırganlar ifadede çiçek, kozalak, toprak ve gözlük kabı attıklarını söyledi.

İsmail SAYMAZ

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs’ta Erzurum'da gerçekleştirdiği halk buluşmasına taşlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 15 mağdur ile 28 şüpheli yer alıyor. İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun ve CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger'in de aralarında olduğu 20 şikayetçi var.

İddianamede İmamoğlu'nu dinlemek için gelenlerin Havuzbaşı Kent Meydanı'nda buluştuğu kaydediliyor. Aynı anda “bariyerli alan dışında ellerinde parti bayrağı bulunmayan, kim oldukları ve ne amaçlı bulundukları belli olmayan bir grubun, bir anda slogan atmaya başladıkları” ileri sürülüyor.

Polisin “Dağılın” uyarısı yaptığı, “Grubun dağılmayarak, slogan atmaya devam ettiği” ifade ediliyor. Bu durum üzerine grubun uzaklaştırılmaya çalışıldığı kaydediliyor.

İmamoğlu'nun 17.45'te alana geldiği, konuşmaya başladığı an “Şahısların alana yaklaştığı, slogan attıkları, emniyet tarafından bariyerli alana geçilmemesi hususunda uyarılar yapılması ve engel olunmasına rağmen bazılarının çakmak, su şişesi, taş ve bunun gibi materyalleri attığı” belirtiliyor.

İmamoğlu alandan ayrılırken taşkınlığın sürdüğü vurgulanıyor.

“TAŞLAMAK” ETKİNLİK MİDİR?

İBB başkanını dinlemeye gelen gurubun alanı terk ettiği, saldırganların ise “yaya ve araç konvoyu oluşturarak üç saat boyunca etkinliklerini sürdürdükleri” anlatılıyor.

Polisin saldırganları neden dağıtmadığına değinilmiyor. Ayrıca saldırganların geç saatlere kadar sokaklarda terör saçtığı, muhaliflerin ev ve otomobillerini taşladıkları vurgulanmıyor. işlenen bu suçlar için ‘etkinlik' tabiri kullanılıyor.

UZMAN ÇAVUŞ PARA ATMIŞ

Saldırganların kimliği kamera görüntülerinden tespit edildi. Bu kişilerden biri de Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş'ti.

Keleş, ifadesinde, “Bazılarının zafer işareti yaptığını görünce o anlık psikoloji ile elimde çevirdiğim iki demir parayı zarar vermeyecek şekilde yere fırlattım. Kimse yaralanmadı. Paraları yere fırlattım” dedi.

İşsiz Serhat Kara, İmamoğlu'nu protesto etmek için alana gidip yanlışlıkla CHP'lilerin içine girdiğini söyledi. Kara, “Bulunduğum bölgeye gözlük kabı attılar. Gözlük kabını karşı tarafa attım. İmamoğlu'nu dinleyen grupta olduğumu anlayınca koktum ve karşı kısma geçtim” dedi.

“DUYGU YOĞUNLUĞU” İLE…

İşsiz Ömür Kaya, “Bir anlık duygu yoğunluğu ile” taş attığını belirtti.

Ferdi Selçuk, cisim atarken görülmesine rağmen yalnızca “Ne mutlu Türküm diyene” ve “Allahu Ekber” şeklinde slogan attığını ileri sürdü.

Muhammed Haktan Sargın, İmamoğlu'nun Güneydoğu'da bir mitingde zafer işaret yapmasını ‘eleştirmek' için gruba katıldığını belirterek, “Bir anlık kızgınlıkla yerdeki taşı alarak karşı gruba rast gele attım” dedi.

Elektrikçi Yakup Emre Aslan, “Bir anlık duygu ve düşünceyle kozalakları attım” dedi.

ÇİÇEKLERİ TOPRAKLARIYLA BERABER

Seyyar meyve satıcısı Enes Yılmaz, mitinge katılanlar CHP'li oldukları için protesto ettiğini söyledi. Yılmaz, “Cebimdeki eriklerden miting alanına doğru attım” dedi. Halbuki görüntülerde yerden birden fazla cisim alıp attığı görülüyor.

AFAD'da taşeron işçi olan Yunus Emre Durman, İmamoğlu'nu dinlemeye gelenlerce kendilerine taş ve pet şişe atılmasına kızarak, İstiklal Marşı okuduğunu iddia etti. Durman, “Kozalağı gruba attım” dedi.

Motor ustası Muhammed Emin Özdemir, görüntülerde, birden fazla kez çakıl taşı alıp attığı görüldüğü halde kozalak fırlattığını söyledi.

Birden çok kez taş atan oto tamircisi Soner Hıdıroğlu, yalnızca “Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber” ve “Ne mutlu Türküm diyene” diye slogan attığını iddia etti.

İşçi Muhammed Karagöl, İmamoğlu'nu dinlemek için gelenler tarafından kendilerine taş atıldığını ileri sürdü. “Hemşerilerimin bize böyle davranmalarından dolayı sinirlenerek cebimde bulunan iki metal bir lirayı attım ancak ağaçlara çarparak yere düştü ve topluluğa ulaşmadı” dedi. Oysa görüntüde, yerden aldığı cismi topluluğa atıyor.

Enes Yalçın, “Mitingdekiler pet şişe attıkları için çiçekleri toprakları ile kopartarak attım” dedi.

Ahmet Koç CHP'nin Van mitingi aklına geldiğinden “Hainler, gidin buradan” diye bağırdığını söyledi. CHP mitinginde özerklik ve Öcalan’a serbestlik vaat edildiğini duyduğunu iddia eden Koç, “Ancak bu mitingi izlemedim” dedi.

ÖRGÜTLÜ DEĞİLMİŞ

İddianamede şüphelilerin birbirlerine tanımadıkları ve ayrı ayrı olay yerine geldikleri ifade edildi. Aralarında fikir ve eylem birliği olmadığı, örgütlü hareket etmedikleri ileri sürüldü.

Yaralanmaya yol açan taşın kim tarafından atıldığı belirlenemediğinden ağırlaştırılmış ve basit yaralamaya teşebbüs suçlarından iki yıldan dokuz yıla kadar hapis istendi.

Erzurum Valisi, büyükşehir belediye başkanı ve emniyet müdürü hakkındaki şikayetler, izin için bağlı bulundukları makamlara havale edildi.

Olaylara katılan diğer şüpheliler hakkında ayrı bir soruşturma daha var.

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