İmamoğlu’ndan değişim mesajı: Bu dönemin fethi, gönülleri fethetmektir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha değişim mesajını yineledi ve “Bu dönemin fethi, gönülleri fethetmektir” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu Mahallesi'nde içinde Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Şehir Tiyatroları, Yuvamız İstanbul, spor salonları, gençlik merkezi, kapalı pazar alanı, çocuk sineması ve meclisi ile kütüphanenin de bulunduğu Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'ni İstanbul'un kurtuluşunun 100'ncü yılında hizmete açtı.

Merkezdeki bazı birimlere; 22 Kasım 1976'da yaşamını yitiren yazar Sevgi Soysal'ın, 8 Mart 2021'de aramızdan ayrılan tiyatrocu Rasim Öztekin'in, 2018'de Çorlu'da tren kazasında hayata gözlerini yuman 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in, yakalandığı kanseri üç kez yenen ancak aynı hastalık nedeniyle 2019 yılında 21 yaşındayken vefat eden Neslican Tay'ın ve Atatürk'ün kütüphanecisi olarak tarihteki yerini alan Nuri Ulusu'nun isimleri verildi.

Açılış törenine merkeze adı verilen sevilen isimlerin yakınları da katılarak birer konuşma yaptı.

Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve sanatçı Şevket Çoruh katıldı. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da İBB Başkanı'nı açılışta yalnız bırakmadı.

“ATATÜRK VE FATİH'İN ADINI YAŞATMAKTAN MEMNUNUZ”

İmamoğlu konuşmasında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in ve kenti düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün isimlerini Beylükdüzü'nde yaşatmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak “5 yıla yakın işgal edilmiş bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul’un 5 yıl değil, 5 saniye işgal edilmesini kim tasavvur edebilir? Edemeyiz. Dolayısıyla iki ismin bir araya gelişi gibi, aslında bu özenli günü tercihimizin altında da bu var” dedi.

“GÖRECEKSİNİZ, BURADAKİ İNSANLARIN KALBİNİ KAZANACAĞIZ”

Merkezin bulunduğu Yakuplu Mahallesi'ndeki bir anısını anlatan İmamoğlu, “Yakuplu’yu sokak sokak gezerken, buradaki insanların bize çok az oy verdiğini konuşurduk. Hatta oranını bile söylemeyeyim, çok düşük. ‘Göreceksiniz, buradaki insanların kalbini kazanacağız. Zaten oy meselesi önemli değil. Önce kalbini kazanın insanların, gerisi olur' diye söylemiştim ve biraz ileride, bir ara sokakta, bir Dayanışma Evi açmıştık. 2019 yılının sonunda, ilçe başkanlığımın ilk aylarında. ‘Burada bir evimiz gibi bir yer olsun ve buradan insanlarımıza kendimizi anlatalım, hizmetlerimizi anlatalım' demiştik. O günden itibaren, belki de Beylikdüzü’nün bize o en az oy veren denilen mahallesine, en fazla ilgi gösteren bir siyasi kimlik olmaya çalıştım” diye konuştu.

“SAYIN MÜDÜR, ALLAH AŞKINA BUNA NİYE İMZA ATMADIN?”

Beylikdüzü'ne kazandırdıkları merkezin yapılış hikayesinde, önceki İBB yönetiminin inşaat için gereken tek bir imzayı atmamasının olduğunu aktaran İmamoğlu, “Sadece diyecekler ki; baktık, gördük, imza attık. Atmadılar. 2,5-3 sene atmadılar biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olup, masaya oturur oturmaz ilk yaptığım şey, İmar Müdürü'nü davet etmek oldu. Dedim ki, ‘Sayın Müdür, Allah aşkına buna niye imza atmadın?' Dosyayı getirttim. Ne cevap verdi? Cevap vermedi biliyor musunuz? On defa sordum, on defa cevap alamadım. Ve ilk işim, buranın avam proje onayını imzalatmak oldu ikinci seçimden sonra” dedi.

“FATİH, DAHA ÖNCE KAYBEDENLERİN YAPTIKLARINI YAPMADI, DEĞİŞTİRDİ”

“Fatih Sultan Mehmet nice komutanın nice insanın fethetmek istediği İstanbul’u fethetti” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Başkaları fethedemedi ama o fethetti. Özelliği aslında şuydu: Fatih Sultan Mehmet, daha önce kaybedenlerin yaptıklarını yapmadı, değiştirdi. İnsanlarda mantalite değişimini, komutanlarıyla oturup, onların fikirlerini, askerileriyle beraber mücadele biçimindeki değişimle, o değişiklikle 21 yaşında İstanbul’u fethetti. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır. Memlekette itibarsız hale gelen siyaset alanının, siyasetçi sahasının itibarlı bir hale gelmesi için, hep birlikte çok güçlü bir değişime muhtaç olduğumuzu, milletimizin buna ihtiyaç duyduğunu ve hep birlikte bu yola katkı sunmamız gerektiğini buradan bir kez daha hem Beylikdüzü halkımıza hem de bütün İstanbul’umuza duyurmak isterim. Zira bu dönemin fethi, gönülleri fethetmektir. Gönülleri fethetmek için de itibarlı, çağa ayak uyduran siyaseti ve hizmet biçimini ortaya koymak gerekir. Bu anlamda yolculuğumuzun temel felsefesinin bu olacağını, halkımıza hiçbir zaman mahcup olmamak adına özenli çalışmalarımızın devam edeceğini tekrar duyuruyor, Kültür Sanat Merkezimizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”