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İmamoğlu’ndan ‘Özgür Özel’ mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yayınlanma: 14:39 - 15 Eylül 2023 Güncellenme:
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İmamoğlu’ndan ‘Özgür Özel’ mesajı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel parti genel merkezinde CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Özgür Özel’in adaylığını duyurmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan destek mesajı geldi…

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İngilizce paylaşım yaptığı “International” hesabından paylaştığı tebrik mesajında ise, “Özgür Özel ve arkadaşlarına, sonunda Türkiye’yi değiştirecek yeni yolculuklarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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