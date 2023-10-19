İnsanlık ölmüştür
7 Ekim 2023’te başlayan Hamas-İsrail savaşı çığrından çıktı... İsrail Başbakanı Netanyahu yüzünden insanlık hem ölüyor, hem ağlıyor... Çünkü Gazze’de Filistinli masum bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hatta hastanede tedavi gören insanların başına her gün İsrail bombaları yağıyor. Acımız büyüktür... Tek sorumlu İsrail lideri Netanyahu ve destekçileri ABD ile AB’dir...
17 Ekim'de Gazze'de sivillerin tedavi gördüğü ve sığındığı hastaneyi bombalayarak insanlığı öldürmüştür…
Milyarlarca insan, ölen insanlık için gözyaşı döküyor, katil vampiri lanetliyor. Biz de lanetliyoruz.
SÖZCÜ Gazetesi olarak Gazze'de ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz.
Bir an önce kanın durmasını, savaşın bitmesini, vampir Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak yargılanmasını istiyoruz. Milletimizi de sağduyuya davet ediyor, tüm kesimlerin sakin olmasını, tepkisini demokratik çerçevede, insanlığa yakışır şekilde göstermesini diliyoruz.
İsrail zulmünü, tüm insanlık adına bu sayfayla tarihe not düşüyoruz