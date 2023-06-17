Abone Ol

İran’da 4.8 büyüklüğündeki deprem Van’da da hissedildi

İran'da Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen deprem Van'da da hissedildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İran’da 4.8 büyüklüğündeki deprem Van’da da hissedildi

İran’ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van’ın Başkale ilçesinde hafif hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü İran’ın Hoy kenti olarak açıkladığı deprem, saat 15.30’da oldu.

Van’ın sınır ilçesi Başkale’ye 56,42 kilometre mesafede olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem, Van’ın Başkale ilçesinde hafif şekilde hissedildi. (DHA)

Naci Görür'den Van depremi açıklamasıİlginizi ÇekebilirNaci Görür'den Van depremi açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam