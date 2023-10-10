İş birliği istediler alındılar

Seçim işbirliğinden yana olan il başkanlarına “Ya istifa edin, ya genel merkez alacak” kararını ilettiğini söyleyen Buğra Kavuncu, “Kararımız net, yerel seçime tek başımıza gireceğiz” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara il başkanlarının “CHP ile seçim işbirliği” istedikleri için görevden alınması, partinin seçime kendi adaylarıyla gitmekte kararlı olduğunu ortaya koydu. Genel Başkan Meral Akşener, seçimlere bütün illerde kendi adaylarıyla katılacaklarını açıklamıştı.

YANLIŞ YAPILIYOR

Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, partisinin kararını doğru bulmadığını söyledi. İstifa etmemesi halinde genel merkez tarafından görevden alınacağının kendisine söylendiğini belirten Köylüoğlu, partisinin, örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesini kazanma ihtimali olmamasına rağmen, aday çıkarmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Seçim işbirliği halinde bazı ilçe belediyelerini alabileceklerini kaydeden Köylüoğlu, “İşbirliği yapılmamasının AKP'nin işine yarayacağını” öne sürdü, “Yanlış yapılıyor. Bu yanlışa ortak olmak istemedim” dedi.

İYİ Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu, Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nu aradığını belirtti ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu'nu aradım. Partimizin aldığı kararla alakalı farklı bir düşünceniz varsa bunu da eğer bu şekilde dile getirecekseniz, yani partinin almış olduğu kararı uygulayamayacaksanız o zaman genel başkanımızın da bilgisi dahilinde bu şartlar altında çalışmamızın mümkün olmayacağını söyledim. Partimizin seçimlere kendi adaylarımızla katılacağımız yönündeki netliğimizi, kararlılığımızı da göstermiş olduk. Partimizin kararı net. Bunu uygulama konusunda da kararlıyız. Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil.