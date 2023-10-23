İsrail Başkonsolosluğu önündeki gözaltılarda 9 kişi serbest

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için düzenlenen gösteride, polis bariyerlerini zorlayarak konsolosluğa girmeye çalışan, polise taş atan ve çevreye zarar veren 18 kişi yakalandı. Yakalananlardan 9'u adliyeye gönderildi. Sevk edilen 9 kişiden 8'i serbest kalırken biri hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Beşiktaş'taki konsolosluk önünde çıkan olaylarda, 43'ü polis 63 kişi yaralanmıştı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail’in 17 Ekim’de Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında, hastane binasının vurulması üzerine İstanbul’da tepki eylemleri düzenlenmişti. Saldırı gecesi Beşiktaş, Levent’teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık o saldırıyı protesto etmişti. Ancak kalabalık içerisindeki bazı guruplar İsrail Konsolosluğu’na girmek isteyince polis engel olmuştu.

Grup içerisindeki bazı kişilerin kışkırtmasıyla başladığı iddia edilen olaylarda, İsrail Başkonsolosluğu’nun bulunduğu binaya girmeye çalışan kişiler polise taş atmıştı. Çevik Kuvvet ekipleri ise biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalışmıştı.

18 GÖZALTI

Olaylarda 43’ü polis 63 kişi yaralanırken, konsolosluk çevresindeki bazı iş yerlerinde zarar gördü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerinden 6’sının, polis bariyerlerini zorlayarak konsolosluğun bulunduğu plaza içerisine girmeye çalışan ve olayları provoke eden kişiler olduğu öne sürüldü. 8 şüphelinin konsolosluk yakınında bulunan bir iş yerine saldırıda bulunduğu iddia edildi. 4 kişinin ise olay sırasında üzerinde torpil ve taş bulunan şüpheliler olduğu belirtildi.

9 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 9’u emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 8’i adli makamlarca serbest bırakılırken, biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 9 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.