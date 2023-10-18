İsrail Konsolosluğu önündeki protestolar devam ediyor

İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alan saldırısının ardından dün İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelen vatandaşlar, protestolarını bugün de sürdürüyor. Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da protestolara destek veriyor.

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İsrail’in Gazze’deki hastaneyi hedef alarak yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasına Türkiye’deki yurttaşlar tepki gösteriyor.

İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu ve Ankara’da İsrail Büyükelçiliği önünde dün akşam saatlerinde toplanan kalabalık grup; ellerinde Fislitin bayrakları ve sloganlarla tepkisini dile getirdi. Bazı noktalarda protestocular ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Protestolar bugün de devam etti. Vatandaşlarla bilikte bugün; TİP, TKP, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’de konsolosluk önündeki protestolara destek verdi. Pankartlar açıldı, Filistin bayrakları eşliğinde sloganlar atıldı.

“Savaş suçlusu katil İsrail’e karşı sessiz kalmayacağız” diyen TİP bu akşam saatlerinde; Edirne, Kayseri, Mersin, Eskişehir, Hatay, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Sinop, Trabzon, Konya, İzmir, Burdur, Muğla, Denzili, Kütahya, Aydın, Ankara ve Antalya’da da meydanlara inerek İsrail’i protesto ediyor.

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