İstanbul Barosu, Erdoğan’ın vergi artışına karşı harekete geçiyor

İstanbul Barosu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın vergi ve harçlarda oransal belirleme yapmasının anayasaya aykırı olduğunu ve iptal davası açacaklarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye yeni güne vergilere yapılan zam haberleriyle başladı. Zam yağmuruna sosyal medyadan tepki yağdı.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada söz konusu vergi belirmesinin anayasaya aykırı olduğu ve adalet hizmetlerinden KDV'nin tamamen kaldırılması gerektiğini belirtilerek, bu düzenleme hakkında iptal davası açacakları belirtildi.

“ARTIK YENİ VERGİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

İstanbul Barosu'nun “Anayasaya Aykırı Vergi Belirlemeleri Geri Çekilmeli, Adalet Hizmetlerinde KDV Tamamen Kaldırılmalıdır” başlıklı açıklaması şu şekilde:

*Resmi Gazete'de 07.07.2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile vergi ve harçlarda oransal ve belirleme şeklinde artışlar yapılmıştır. Öncelikle bu artışlar Anaysa m. 73/3 ve 73/4'e aykırıdır.

*Anayasa 73/4'te belirtilen ve Cumhurbaşkanına verilen ‘kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak' yetkisi yeni vergi ihdas edecek şekilde ve miktarlarda kullanıldığında artık yeni vergi olarak değerlendirilmeli ve ancak TBMM'nin onaylaması halinde geçerli olmalıdır.

“TBMM'Yİ YETKİLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ”

*Ayrıca kullanılan artırım yetkisi parlamenter sistem uygulandığı tarihte TBMM tarafından denetlenebilen Bakanlar Kuruluna verilmiş yetkiler olup ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' adıyla anılan ve TBMM'nin gensoru hakkını dahi kaldıran sistemde bu yetkinin Cumhurbaşkanınca kullanılması meşru değildir. Bu sebeple TBMM'yi yetkilerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

“YURTTAŞ MAĞDUR EDİLMEMELİ”

*Avukatlık hizmetlerinde %8 ve %18 olarak uygulanan KDV oranları diğer mal ve hizmetlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Kararı ile %10 ve %20'ye çıkarılmıştır. Adalete ulaşmanın ve mahkemeye erişim hakkının temsilcisi olarak avukatın verdiği hizmet KDV ile artırılmamalı, yurttaş ve avukat mağdur edilmemelidir.

*Bu şiarla yıllardır barolarca ve meslektaşlarımızca dile getirilen ve avukatlık hizmetlerinde kaldırılması istenen KDV, tam tersi olarak artırılmıştır. Bu artırım hak arama hürriyetine karşı bir düzenlemedir. Uygulamada yaşatacağı sorunlar daha ortaya çıkmadan geri çekilmelidir. İstanbul Barosu, hukuka aykırı olan Cumhurbaşkanı Kararları için iptal davası açacaktır.

ANKARA BAROSU’NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Barosu'ndan “KDV oranlarını düşürün” başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Ankara Barosu olarak gerek TBMM çatısı altındaki tüm siyasi partiler gerekse ilgili Bakanlıklar nezdinde avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranının düşürülmesi için birçok çalışma ve görüşme gerçekleştirmekte iken, 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de Mal ve Hizmetlerde uygulanan KDV oranlarının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

*Bu değişiklik; halihazırda günümüz ekonomik koşulları karşısında avukatın emeğini karşılamaktan uzak hale gelen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile geçimini sağlamakta güçlük çeken avukatların gelirlerinin düşürülmesi anlamına gelmektedir. Belirtilen nedenlerle, anılan kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyururuz.

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