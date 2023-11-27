İstanbul için sarı kod verildi

İstanbul Valiliği yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. İstanbul için sarı kod verildi.

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Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana yağış ve şiddetli rüzgarın etkisi altında olan İstanbul için yarın da sarı kod alarmı verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, bölgemizde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) Güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

*Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

*Sarı Uyarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.