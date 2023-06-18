İstanbul sığınmacı deposu haline geldi

CHP’li Gürsel Tekin haritadan ilçe ilçe hangi milletten göçmenlerin yaşadığını açıkladı. “Yabancılar geliyor, gençlerimiz gidiyor. Yaşlı ülke oluyoruz. Asıl beka sorunu bu” dedi.

Başak KAYA

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SIĞINMACILAR konusunu CHP'li Gürsel Tekin bir kez daha gündeme getirdi. İstanbul haritası üzerinde hangi milletten sığınmacıların yaşadığını açıklayan Tekin, Türkiye'nin artık “Yaşlı ülke” kategorisine girdiğini söyledi. Tekin şunları dile getirdi: “Yabancıların doğurganlık oranı bizim iki katımız. Bu hızla giderlerse birkaç seneye kendi muhtarlarını seçip, yerel ve genel seçimlerde de kilit bir noktaya oturacaklar. Gençlerimiz yurtdışına gidiyor. Sığınmacılarla baş başa kalacağız. Asıl beka sorunu bu. Erdoğan'ın üç çocuk propagandası tutmuyor çünkü yoksullukla mücadele eden gençler evlenemiyor.”

TERCİH BOĞAZ

İstanbul'un 39 ilçesinde 34 milletten insan yaşadığını belirten Tekin “Bütün ilçeler sığınmacı deposu olmuş. 2 milyonu aşan yabancı var. Suriyeliler bütün ilçelerde. Kadıköy'de İran, Irak, Rus; Üsküdar ve Pendik'te Suriyeli, Pakistanlı ve Afganlılar var. Boğaz'ı çevresinde zengin yabancılar yaşıyor. Fatih'te Suriye, Afganistan, Ermenistan, Bangladeş, Etiyopyalılar, Sudanlılar var. Esenyurt'ta Mısırlılar, Faslılar, Kongolular yaşıyor. Son seçimde Türk vatandaşı olan 201 bin 723 yabancı oy kullandı” dedi.