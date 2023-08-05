İstanbul Valisi iddialı konuştu: Düzensiz göç sorunu gündemden çıkacak

İstanbul Valisi Davut Gül, medya kuruluşlarının yönetici ve temsilcileriyle bir araya geldi. “Düzensiz göç konusunun gündemden çıkacağı” vurgusu yapan Gül yabancı sorunundan, yerel yöneticilerle çalışma uyumuna, sahipsiz hayvanlardan, gündemdeki ilçe Esenyurt'a kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Habip ATAM

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Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasından sonra İstanbul Valiliği görevini devrettiği Davut Gül, görev gelişinin ikinci ayını doldururken, Fatih Belediyesi Çatladıkapı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerle kahvaltı programında buluşan Vali Davut Gül'e İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ayna, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Fuat Karaman, İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan eşlik etti.

DOĞRU BİLGİLENDİRME

Çiçeği burnunda valinin davetine çeşitli medya kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Basın mensuplarıyla kahvaltı yapan Vali Davut Gül, daha sonra İstanbul'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yapan Gül, doğru bilgiden yanlış karar çıkmayacağını ifade ederek, “Bizler doğru şekilde bilgilendirirsek basın mensupları da doğru bilgilendirme yapar” dedi.

‘SUÇ ORANI AZALIYOR’

İstanbul'da suç oranının geçtiğimiz yıllardaki oranlara göre, yüzde 9 ila 11 azaldığını savunan Vali Davut Gül; cinayet suçlarında faili meçhul olayın olmadığını belirterek, “Mala karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı her geçen gün artıyor. Devraldığımız güvenlikle ilgili iyi bir tablo var ama bize düşen bunu daha iyi hale getirmek” ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul'un 16 milyonun üzerinde nüfuslu bir kent olduğunu belirten Vali Gül, “İstanbul’da suç işlenmiyor. İstanbul’da hiçbir sıkıntı yok mu. Elbette var.“ dedi. Vali Gül, buna karşın suçlarda geçtiğimiz yıllardaki azaldığını ve dünyanın diğer büyük metropollerinden çok daha iyi durumda olduğuna vurgu yaptı.

KAÇAK GÖÇMEN SORUNUNDA KARARLILIK VURGUSU

Kentin önemli sorunlarından biri haline gelen göç konusunda da konuşan Vali Gül, yabancıların İstanbul'da işlediği suç oranının Türk vatandaşlarına göre 6'da 1 oranında olduğunu belirtti. Göç politikasına değinen Vali Davut Gül; “Bizim göç politikamız merhamet, adalet eksenli. Kimseye zulüm de etmiyoruz, kimsenin başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe kısa süre içerisinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkmış olur” ifadelerini kullandı. Suç işleyen yabancıların ülkelerine geri gönderildiğini ifade eden Vali Gül, kaçak göçmenlerin kentten gönderilmeleri konusunda kararlı olduklarını da belirtti.

GÜNDEMDEKİ İLÇE ESENYURT

Geçtiğimiz hafta gündemi sarsan silahlı cinayetle konuşulan Esenyurt'la ilgili de konuşan Vali Gül, nüfusu 1 milyonun üzerinde olan Esenyurt'un 42 milyon metrekareli bir alana sahip olduğunu, nüfus yoğunluğunun bu kadar fazla olduğu bir ilçede tedbir amaçlı, karakol sayılarının artırıldığını, denetimlerin sıklaştığını ifade etti. Yapısal birçok sorunu bulunan ilçenin suç oranları bakımında birinci sırada olmadığını açıklayan Gül şunları söyledi:

“Mesele şu; Esenyurt neden 1 milyon? 42 milyon metrekare alanda 1 milyonun ne işi var? 20-30 yıldır buradaki yapılaşmayı konuşmak lazım. Orada 300 bin adam yaşasa belki bu konuştuklarımızı konuşmazdık.”

EKREM İMAMOĞLU İLE UYUM SORULDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde toplantılara davet edilmediği yeni dönemde davet edilip edilmeyeceğinin sorulduğu İstanbul Valisi “Seçim döneminde burada değildim, muhtemelen edilmişti.” diyerek, Ekrem İmamoğlu’nun vali olarak atanmasının ardından kendisini ziyaret ettiğini, daha sonra da iadeyi ziyarette bulunduğunu ifade etti. İBB Başkanı’nın, deprem, kalkınma, kültür toplantılarında yer aldığını söyleyen Vali Gül “Ayrı bir ajandamız yok” dedi.

“SOKAK HAYVANLARINDA KISIRLAŞTIRMA GEREKLİ”

Sahipsiz hayvanlar konusuna da vurgu yapan Vali Davut Gül, Gaziantep’te çalıştığı dönemde bir köpeğin, küçük bir çocuğun kafatasını parçaladığı bir olay yaşandığını belirterek “‘Ben çok seviyorum dolayısıyla da sahipsiz olsun mahalleden dolaşsın zaman zaman da insanlara zarar verirse de olabilir hoş görelim' deme lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Belediyeler görevini yaptığında bu konuştuğumuz problemler ortadan kalkmış olur. Belediye görevin yapmazsa bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor, can kayıpları oluyor.” dedi. Gül, belediyelerin sokak hayvanlarını kısırlaştırması gerektiğini ifade etti.

1000 HAYIRSEVER PROJESİ

Vali Gül, basın mensuplarının sorularının ardından eğitim, sağlık ve diyanet işleri konularında bazı yenilikler için 1000 hayırsever projesi başlattıklarını söyledi. İlk protokollerinin imzalandığını ifade eden Davut Gül, 20 kişinin daha protokol için beklediğini ifade etti. Vali Gül'ün ardından İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da asayiş konularında kısa bilgi verdi. Aktaş kentteki suçlarda geçen yıla göre yüzde 9 ila 11 arasında azalma olduğunu belirtti.

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