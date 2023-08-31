İstanbul’da 5 ilçe için scooter kararı

İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12.5 kilometreye indirildi.

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda öğrenci ve personel servis taşımacılığının düzenlemesi teklifi kabul edildi.

Buna göre servis hizmeti veren özel okulların özel hizmet veren servislerin yanı sıra UKOME'de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması, veliye sunması zorunlu oldu.

SCOOTER HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

E-scooter ise vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 km olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi.

Buna göre Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-scooter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi. (DHA)