İstanbul’da alacak-verecek cinayeti

İstanbul Beyoğlu'nda otomobil servisi sahibi Suat Beker, alacak-verecek yüzünden tartıştığı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu silahla vurarak öldürdü.

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Olay, Piyalepaşa Caddesi’ndeki bir otomobil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Beker, Arıcıoğlu’na ateş ederek vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polise teslim olan Suat Beker, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu. (DHA)

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