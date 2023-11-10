İstanbul’da anne vahşeti: Yeni doğan bebek can verdi
İstanbul’da bir kadın yeni doğan bebeğini poşete koyarak sokağa attı. Poşetten gelen ses üzerine bebeği fark eden bir vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye götürülen bebek can verirken, anne ve anneanne gözaltına alındı.
Dehşete düşüren olay, Esenyurt Selahaddin Eyübbi Mahallesi 1524 Sokak'ta yaşandı.
Dün sabah 04.20 sıralarında, tek başına doğum yapan kadın, saat 07.00 sıralarında, bebeğini poşete koyarak sokağa bıraktı.
POŞETİN İÇİNE BAKINCA..
O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını gördü. Poşette yeni doğmuş bir bebek görünce çevredekilerden yardım istedi.
Üzerinde hiç bir giysi bulunmayan bebek, temiz bir beze sarılırken, polis ve sağlık ekiplerine de bilgi verildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Kısa sürede adrese giden sağlık ekipleri bebeği hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.
Bebeğin Nilüfer G. ve kızı Suzan Ö.'nün sokağa bıraktığı anlaşıldı. İki kadın gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, bebeğin hastanede can verdiği öğrenildi.
‘KASTEN ÖLDÜRME’
Gözaltına alınan anne kız hakkında “Kasten Öldürme” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. İki isim de adliyeye sevk edildi