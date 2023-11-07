İstanbul’da dehşet: Anne ve kızını öldürüp intihar etti

Bağcılar’da iş insanı Barbaros Tüzün, bir yıldır birliktelik yaşadığı Filiz Akçay ve kızı Selin Akçay’ı silahla vurduktan sonra intihar etti. Akçay’ın diğer kızı ise olaydan 20 dakika önce staj için evden çıkınca öldürülmekten kurtuldu.

Habip ATAM

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Olay, Bağcılar, Bağlarbaşı Mahallesi 40. Sokak 38/5'teki evde yaşandı.

İddiaya göre, 48 yaşındaki Filiz Akçay, Sakarya'da vinç kiralama şirketi sahibi Barbaros Tüzün ile yaşıyordu.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE TARTIŞMA BAŞLADI

Tüzün bir süre önce Filiz Akçay'a evlenme teklif etti. Ancak Filiz Akçay evlenme teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Tüzün, Akçay ile tartışmaya başladı. Tartışmaların ardından Filiz Akçay, Tüzün’den ayrılmaya karar verdi.

İÇERİYE GİREN EKİPLER 3 KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Barbaros Tüzün, konuşmak için dün sabah 09.00 sıralarında Sakarya'dan İstanbul'a geldi. Eve girdikten kısa süre sonra silah sesleri yükseldi. Komşular durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri kapıyı açarak içeriye girdi. Ekipler, kanlar içerisinde yerde yatan 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Silahla öldürüldüğü tespit edilen kişilerin Filiz Akçay, Barbaros Tüzün ve Filiz Akçay'ın kızı 14 yaşındaki Selin Akçay olduğu belirlendi.

GENÇ KIZ 20 DAKİKAYLA KURTULDU

Akçay'ın diğer kızı ise olaydan 20 dakika önce staj için evden çıkınca öldürülmekten kurtuldu.