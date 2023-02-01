İstanbul’da kar: Çamlıca beyaza büründü

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Kar yağışı sonrası Çamlıca Tepesi'nde yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çektirenler olduğu gözlendi.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası, yeşil alanlar ve evlerin çatıları karla kaplandı. Kar yağışı sonrası Çamlıca Tepesi’nde yürüyüş yapmaya ve hatıra fotoğrafı çektirmek için gelenler olduğu gözlendi.

Kar manzarasını görüntüleyen bir kişi “Kazakistan’dan dün Türkiye’ye geldik. Çamlıca Tepesi’ne çıktık, manzarası çok güzel. Arkadaşlar da çok beğendi. Avrupa yakası da buradan gözüküyor” diye konuştu. (DHA)

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