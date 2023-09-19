4 ilde ‘kargo’ dolandırıcılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, "Kargonuzu almadınız. Hakkınızda icra takibi başlatacağız" yalanıyla dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Baskınlarda 5'i avukat 46 şüpheli gözaltına alındı, 59 milyon liralık mal varlığı inceleme altına alındı.

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Polis ekipleri, ‘kargo’ dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şebeke üyelerinin, kurdukları sahte hukuk büroları üzerinden vatandaşları arayarak, “Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız” yalanıyla dolandırdıklarını belirledi.

59 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI

Daha sonra sözde 4-5 bin liralık borcu uzlaşarak “250 lira gönderin yeter” diyen şüphelilerin bu yolla yüzlerce kişiden para aldıkları iddia edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25’i İstanbul, 11’i İzmir, 1’i Antalya ve 1’i Denizli’de olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 5’i avukat 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 280 bin lira, 16 bin dolar ve 1500 Euro ele geçirildi.

Polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkan ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığını inceleme altına aldı. Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirterek, şüpheliler için savcılıktan ek gözetim izni alındığını söyledi. (DHA)