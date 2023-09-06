İstanbul’da mobilyacılar sitesi sular altında: Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı!
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini su bastı. Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi.
İstanbul’un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini artırdı.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
MOBİLYACILAR SİTESİ TANINMAZ HALE GELDİ
Kentte sağanak yağış nedeniyle birçok noktada hasar oluşurken İkitelli’de bulunan mobilyacılar sitesini de su bastı.
Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi.
Mobilyacılar sitesindeki hasar bu sabah havadan görüntülendi.