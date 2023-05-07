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İstanbullular, İmamoğlu’nu karşılamak için havalimanına akın etti

İstanbullular, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Miting alanına dönüşen havalimanında toplanan vatandaşlar "Hak, Hukuk, adalet" sloganları atıyor.

Yayınlanma: 21:24 - 07 Mayıs 2023 Güncellenme:
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, İstanbulluları, Erzurum’da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na beklediğini ifade etmişti.

Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti:

“Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15'ten itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı’na bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere… Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız.”

VATANDAŞLAR HAVALİMANINA AKIN ETTİ

Kaftancıoğlu’nun çağrısına uyan binlerce vatandaş İmamoğlu’nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Sana Söz” flamalarıyla havalimanına doğru yürüdü.

Miting alanına dönüşen havalimanında toplanan vatandaşlar “Hak, Hukuk, adalet” sloganları atıyor. (ANKA)

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