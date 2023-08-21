İşte Google SÖZCÜ’yü böyle ‘karartıyor’

Geçtiğimiz hafta siz değerli okurlarımıza bir bilgilendirme yapmış ve internet arama motoru Google'ın son dönemde SÖZCÜ'ye uyguladığı karartmayı grafiklerle ortaya koymuştuk. Şimdi konuyla ilgili olarak iki video paylaşıyoruz.

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Doğru, güvenilir ve tarafsız yayıncılığın kalesi Sozcu.com.tr'nin haberlerinin görünürlüğünü yarı yarıya azaltan Google’ın bu tutumuna yönelik bilgilendirme notumuz hem medya dünyasından hem de okurlarımızdan yoğun ilgi gördü.

Google Haberler mobil uygulamasında Türkiye’nin en özgün ve bağımsız haber sitesi SÖZCÜ’yü nasıl yok saydığını ortaya koyan bir kaydı az önce izlediniz. Videoda sadece UEFA ile ilgili bir spor haberimizin alındığı görülüyor.

Masaüstü cihazlarda da benzer bir durum ile karşı karşıyayız. Google Haberler sayfasına girenler yine Sozcu.com.tr’den tek bir haberi görüyor. O da yine spor ile alakalı (Dün akşam Beşiktaş ile Pendikspor arasında oynanan futbol maçı)

Diğer medya kuruluşlarından çok sayıda farklı habere yer veren Google, Türk halkı yakıcı bir hayat pahalılığı ile boğuşurken, güne her gün yeni bir zam haberi ile uyanırken SÖZCÜ’nün hakikati ortaya koyan içeriklerini göstermiyor. Özel haberlerini, köşe yazılarını görmezden geliyor.

Uluslararası raporlara göre Türkiye’de yazılı ve dijital medyada en çok güven duyulan kuruluş olan SÖZCÜ’ye uygulanan bu ambargonun nedenini henüz öğrenemedik…

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