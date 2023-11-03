İstiklal Caddesi’nde sahte dolar dağıtanlardan birine hapis cezası

İstiklal Caddesi'nde yüzleri maskeli şekilde sahte dolar dağıtanlar hakkında karar çıktı. Bir sanık hapis cezasına çarptırıldı, 13 kişi ise beraat etti.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul İstiklal Caddesi’nde sahte dolar dağıtıp “Taksim’de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek” yazısı ile sosyal medya üzerinden paylaştıkları video ile yargılanan 14 sanıktan 1’i, ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Yüzü maskeli şekilde 6 Ağustos 2023 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi’nde yürüdükleri esnada dolar dağıttıkları ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşmalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

BİR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcı mütalaasında, sanıklar hakkında belirsiz sayıda kişinin görebileceği yer niteliğinde olan İstiklal Caddesi üzerinde 1 dolarlık banknotları havaya saçmaları, saçmış oldukları paraların vatandaşlar tarafından toplanma anını video kaydına almaları ve bu kayıtları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları neticesinde, ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılama kastı ile hareket ettikleri, sanıkların ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

“AMAÇ KENDİ REKLAMLARINI YAPMAK”

Sanık Serhat G.’nin avukatı Dilan Sinem Tatar, “Söz konusu eylem Taksim Meydanı gibi varlıklı insanların ve turistlerin yoğunlukta olduğu bir alanda gerçekleşmiştir. Müvekkillerimin kasıtları sadece dikkat çekmektir. Kendilerinden alt tabakadaki veya toplumun bir kısmına yönelik aşağılama niyetleri olsa bunu böyle gerçekleştirmezlerdi. Müvekkilimin suç işleme kastı yoktur. Buradaki amaç bazı olaylar üzerine video çekerek kendi reklamını yapmaktır. Suçun unsurları oluşmamıştır, beraatini talep ederiz” dedi.

BİR SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Azmettiren ve videoyu yayınlayan sanık Serhat G., hakkında ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca mahkeme, diğer 13 sanığın suç işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.