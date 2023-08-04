İşyerlerine yıkım kararı alınan işletmeciler AKP’li belediyeye tepki gösterdi

Konya şehir merkezinde uzun süredir yıkılması gündemde olan alkollü içecek de satılan işletmeler için AKP'li Selçuklu Belediyesi girişimlere başladı. Sabah saatlerinde polis ve yıkım ekiplerinin işletmelerinin önüne gitmesi üzerine işletme sahipleri isyan etti. Soluğu AKP'li Selçuklu Belediyesi'nin önünde alan işletme sahipleri mağdur edildiklerini iddia etti.

Müslüm EVCİ

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Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesi Otogar civarında bulunan ve uzun dönemdir yıkılması gündemde olan alkol de satan eğlence mekanları ile ilgili AKP’li Selçuklu Belediyesi girişimlere başladı. Sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında işletmelerin bulunduğu bölgeye giden AKP’li Belediyeye ait yıkım ekipleri mekanların elektrik, su ve doğalgazını kesti.

“HAKKIMIZI ALMAYA GELDİK”

İşyerleri önünde yıkım ekiplerini gören işletme sahipleri ise soluğu AKP’li Selçuklu Belediyesi’nin önünde aldı. Burada tepkilerini dile getiren işletme sahipleri, “Biz buraya problem çıkartmaya gelmedik. Biz hakkımızı almaya geldik. Hakkımızı alıp gideceğiz. Bize verilen söz 12’nci aya kadar boşaltılmasıydı. Biz de 12. aya kadar buraları boşaltacağız. Ama bunu erkene çekmelerinden dolayı da biz hakkımızı istemeye geldik. Bizim kavga ve propagandayla işimiz yok. Biz devletimize milletimize saygılı insanlarız. Biz sözümüzü alıp gideceğiz” dedi.

“İŞLETME SAHİPLERİNE YER VERDİK AMA KABUL ETMEDİLER”

Yıkım kararıyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan belediye yetkilisi ise, yıkımdan önce işletme sahiplerine taşınmaları için yer verildiğini ancak kabul edilmediğini ifade etti. Yıkımın önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyleyen yetkili, “Uzun süredir yıkımı gündemde olan işletmeler için bugün girişimde bulunuldu. Ekiplerimiz iş yerlerinin elektrik ve suyunu kesti. Daha önce buraların taşınması için yer verildi ancak mekan sahipleri kabul etmedi. Önümüzdeki günlerde yıkımı gerçekleştireceğiz” dedi.