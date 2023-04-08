İYİ Parti’de ağır toplar aday olmayacak

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde partilerin milletvekili aday listeleri şekilleniyor. İYİ Parti'nin ağır topları da Millet İttifakı’nın iktidar olması halinde kabinede veya liyakatli görevlerde yer almak için aday adaylığı başvurusunda bulunmayacak.

Deniz AYHAN

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İYİ Parti’de, Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, İsmail Tatlıoğlu gibi ağır toplar yeniden adaylık başvurusunda bulunmadı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, milletvekilliği için aday adayı olmayacak.

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda kabinede olması beklenen Yılmaz, milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmayacak.

Yılmaz, 23 Aralık 2021'de İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından partinin Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine getirilmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir de milletvekili adayı olmayacak isimler arasında. Aydemir’in de kabinede görev alması bekleniyor.

Aydemir, geçmişte TÜİK başkanlığı yapmıştı. Aydemir, “Seçimden sonra ilk iş TÜİK veri derleme metotlarını gözden geçirmek ve enflasyonu tekrar hesaplamak olacak. Bu hesapları dikkate alarak ücret kayıplarını telafi etmeliyiz” açıklaması yapmıştı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da aday olmayacağını duyurdu.

Tatlıoğlu, “Bugün Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız önümüzdeki döneme dair siyaset ve ülke gündemi üzerine değerlendirmelerde bulundu, bizim de düşüncelerimizi aldı. Kendilerine şükranlarımı sunarım. Bu zamana kadar onurla yaptığımız birlikte yürüyüşümüz, güçlenerek devam edecektir. 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmayacağım. Ülkemize ve Milletimize Parlamento dışında hizmet etme gayretinde olacağız. Hayırlısı inşallah” dedi.

BAZI İSİMLER CHP'DEN ADAY GÖSTERİLECEK

Öte yandan İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, Milli Tekvandocu İrem Yaman, İYİ Parti’nin kurucularından olan ünlü yönetmen Onur Aydın ve İYİ Parti STK İlişkileri Başkanlığı Koordinatörü Orkun Kanber'in CHP listelerinden milletvekili adayı gösterileceği iddia edildi.

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