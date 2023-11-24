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İYİ Parti’de ‘Aksaçlılar’dan İstişare Kurulu

İYİ Parti'de yaşanan dedikoduların önlenmesi, bunun için çareler aranması ve yönetimin bazı kararları için danışacağı 'İstişare Kurulu' oluşturuldu.

Saygı ÖZTÜRK
Yayınlanma: 22:06 - 24 Kasım 2023 Güncellenme:
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İYİ Parti’de ‘Aksaçlılar’dan İstişare Kurulu

İYİ Parti içerisinde bazı söylentilerin yayılması, televizyonlara bunların konu edilmesi üzerine genel merkez, partinin önde gelen isimlerinden ‘İstişare Kurulu’ oluşturdu.

Yönetimin de zaman zaman danışacağı kurul, parti politikalarıyla ilgili görüş oluşturup Genel İdare Kurulu’na sunacak, yerel seçimlerde partinin bazı illerde iş birliği yapıp yapmaması konusunda da görüşü alınacak.

KURUL KİMLERDEN OLUŞUYOR?

İYİ Parti İstişare Kurulu şu üyelerden oluştu: “Cihan Paçacı (İstanbul Milletvekili), Koray Aydın (Ankara Milletvekili), Müsavat Dervişoğlu (İzmir Milletvekili), Lütfullah Kayalar (Yozgat Milletvekili), Metin Ergun (Muğla Milletvekili), Oktay Vural, Şenol Sunat, Hayrettin Nuhoğlu, Turhan Çömez, Ayfer Yılmaz, Salim Ensarioğlu, Sevinç Atabay, Türker Yörükçüoğlu”

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