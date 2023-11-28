İYİ Parti’de bir istifa kararı daha

Bir süredir İYİ Parti Eskişehir teşkilatında yaşanan istifalara yenileri eklendi. Son olarak seçimle göreve gelen İYİ Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Nusret Kabasakal'ın görevden alınmasının ardından, geçen Ekim ayı başında Genel Merkez tarafından atanan Görkem Yıldırım da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etti.

Kemal ATLAN

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İYİ Parti Eskişehir'de istifa şoku yaşanmaya devam ediyor. Partinin Tepebaşı İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, İYİ Partinin ‘Aile şirketi’ haline geldiğini belirterek, yönetimi ile birlikte istifa ettiğini duyurdu.

GEÇEN EKİM AYINDA GÖREVE ATANMIŞTI

İYİ Parti'de seçimle göreve gelen Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Nusret Kabasakal’ın geçen 3 Ekim’de görevden alınmasının ardından genel merkez tarafından Tepebaşı ilçe başkanlığı görevine atanan İYİ Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevinden ve partisinden istifa etti. Yıldırım, parti yönetimine de sert eleştirilerde bulundu.

“TÜRK HALKINA HİZMETTEN BİR HAYLİ UZAKLAŞMIŞ”

Yazılı açıklamada bulunan İYİ Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

*Yüce Türk milletine hizmet şuur ve biliciyle 2021 yılında yolum İYİ Parti ile kesişti. Hiçbir görev, makam ayırt etmeksizin çalışmalarımı büyük bir özveri ile sürdürdüm ve neticeten Sayın Meral Akşener’in kararıyla 3 Ekim 2023 tarihinde Tepebaşı İlçe Başkanı olarak görevlendirildim.

*Gelinen noktada gördüm ki İYİ Parti iktidar olmak hedefi bir kenara dursun, nitelikli muhalefet üretemez bir tavra bürünmüştür.

*Zira İYİ Parti artık kadrolarını liyakat üzerine değil, özel uçaklarda partiler verenlerle iyi geçinenlerin kadrolaştığı sözüm ona ikili ilişkileri iyi olanların öne sürüldüğü bir hal almış ve neticeten Yüce Türk milletine hizmet etmekten bir hayli uzaklaşmıştır.

“KESKİN SİRKE KÜPÜNE ZARAR”

Özellikle yerel yönetim seçiminde belirlenen adaylar ve aday belirleme yöntemlerinin İYİ Parti’nin halktan ne denli kopuk ve taleplere cevap veremez olduğunu kanıtlar boyutta olduğunu ifade eden Görkem Yıldırım, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

*Bu agresif hal şunu gösteriyor ki keskin sirke küpüne zarardır. Teşkilatların ve tabanın tüm söylemlerine kulak tıkayan, demokrasiden uzak bu adaylık süreci artık narsist tavırlara bürünmüş ve süreci buralara kadar taşımıştır.

*Unutulmasın ki yanlış hesap; teşkilattan döndüğü gibi sandıktan da dönecektir. İşte bu adaylık belirleme süreci; kapalı kapılar arkasında dönen kirli pazarlıklar neticesinde, güven ve inanç kaybetmiştir.

*Rasyonellikten uzaklaşmış, ikili ilişkilerden medet umarak ihtimaller peşinde gezen, partiyi taban yerine adam adamcılığı kültürünü zoraki benimseten, manipülasyon yapan, fikir değil slogan esaslı bir hal almıştır.

*İYİ Parti, emek vermiş, sırtında yükseldiği evlatlarını en ufak bir fikir ayrılığında silen, ötekileştiren ve eleştiri kabul etmez bir yapıya bürünmüş, kendisi gibi düşünmeyeni dışlayan bir yapı haline gelmiştir. Bu yapı şehir ve ülkemizde gördüğümüz üzere yaprak dökümünü başlatmıştır.

“BİATÇI VE KUKLA OLMAYACAĞIM”

*Aile şirketi haline gelen ve neticeten yüce Türk milletine hizmet hedefinden sapan, hizip ve gıybet siyasetini benimsemiş, çıkar ve menfaat batağına saplanmış, İYİ Partiden istifa etme zarureti tarafımca hasıl olmuştur.

*Ezcümle; biatcı ve kukla olmayacağım için, yaptıkları hata ve yanlışlardan geri dönmeyi düşünmediklerini bildiğim için, bu ve hareketleriyle halka dokunmak yerine zarar vereceklerini düşündüğüm için; İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden, yönetim kurulu üyelerimle birlikte istifa etmiş bulunmaktayız.

*İYİ Parti'de bulunduğum sürede tanıştığım ve yolumun kesiştiği tüm dostlara ve büyüklere emekleri için teşekkür ederim.

İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, Tepebaşı İlçe Başkanı Görkem Yıldırım'ın ve yönetimin partiden istifasını değerlendirdi. İYİ Parti İl Başkanı Ulucan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Partimize hem Türkiye genelinde hem de şehrimizde yapılan mobbing, saldırı ve yalanlara dayalı algı operasyonlarının hız kesmeden ve hayasızca devam ettiğini görüyoruz. Ve bu duruma hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararı aldıktan sonra karşılaşmamıza da hiç şaşırmıyoruz. Çünkü birilerinin şahsi ve kirli çarklarına büyük çomak soktuğumuzun bilincindeyiz.

* Kamuoyunda bilindiği üzere Ekim ayı içerisinde il ve ilçe başkanlığı görevlendirmeleri Genel Merkezimiz tarafından yapılmıştır. Önce il yönetimimiz Genel Merkezimiz tarafından onaylandı. Bugün itibarıyla da Odunpazarı İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimizin de onayı Genel Merkezimizden gelmiştir.

* Tepebaşı İlçe yönetimi ile ilgili ise, diğer siyasi partilerde görev alan ve kendi ikbal ve şahsi çıkarlarını göz önünde bulundurarak partimiz içerisinde üye olan şahıslara yönelik devşirme operasyonları yapıldığı görülmektedir.

* Bu durumdan dolayı Tepebaşı'nda oluşacak ilçe yönetim kurulu bir süredir inceleme ve mercek altına alınmış, Genel Merkezimiz tarafından Tepebaşı ilçe yönetimi onaylanmamıştır.

* Dolayısıyla görevlendirilmesi yapılan Görkem Yıldırım'ın ilçe yönetimiyle birlikte istifa etmesi mümkün değildir. Zira ortada görevlendirilmiş ve Genel Merkezimiz tarafından onaylanmış bir Tepebaşı ilçe yönetimi bulunmamaktadır.

* Şurası çok iyi bilinmelidir ki İYİ Parti siyasetin içindeki kirlenmelere karşı mücadelesini, kararlılıkla sürdürmektedir. Siyaseti şahsi ikballer, kişisel hırslar ve ilkesizliklerden temizlemek amacımızdır. İYİ Parti hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak, yoluna hür ve müstakil olarak devam edecek, Türkiye'nin ve Eskişehir'in içinde bulunduğu iki parti arasında sıkışmışlığı giderecek, millete umut ışığı olacaktır. İYİ Parti amacımız olarak kişisel hırsların değil 85 milyonluk Türk milletinin ve Eskişehirlilerin kazanımları için çalışmaktır.

* Görkem Yıldırım'ın istifası münferittir. İYİ Parti kadroları temiz bir çizgide yoluna devam etmektedir.