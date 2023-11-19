İYİ Parti’de ‘kasa’ya yeni isim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin mali işleri için devlet deneyimi olan ve ANAP’lı eski Bakan Adnan Kahveci ekolünden gelen İsmail Yücel’e görev verdi.

Veli TOPRAK

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İstifaların yaşandığı İYİ Parti'de bu kez hamleyi Genel Başkan Meral Akşener yaptı. Akşener, bir süredir tartışmaların odağındaki partinin mali işleri için devlet deneyimi olan ve ANAP'lı eski Bakan Adnan Kahveci ekolünden gelen İsmail Yücel'e görev verdi.

Akşener'in partinin mali işler başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği Yücel, Kahveci'nin danışmanlığının yanı sıra genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak da görev yaptığı Ticaret Bakanlığı'nda en son Müsteşar Yardımcılığı’ndan ayrılıp İYİ Parti'de siyasete atılmıştı.

AKŞENER’DEN İKİ İSTEK

İsmail Yücel'in görevlendirme kararının kısa süre içerisinde teşkilata duyurulacağı öğrenildi. Akşener'in Yücel'den şaibeleri ortadan kaldıracak şekilde adımlar atılmasını ve yeni bir dönem başlatılmasını istediği belirtildi.

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