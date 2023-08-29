İYİ Parti’den Ankara ve İstanbul için aday açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara ve İstanbul'daki yerel seçimlerde aday gösterip göstermeme konusundaki bir soruya şu şekilde cevap verdi: "Kendi adaylarımızı seçimlere dahil edeceğiz. Bu sürecin planlaması ve uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Kısa bir zaman içinde bu çalışmaları tamamlayarak halkımızla paylaşacağız"

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ”

“2019 seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti'nin büyük bir çabası oldu” diyen Zorlu, “Bu fikri zaten genel başkanımız bazı kanallarda söyledi. Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. O zaman o sorumluluktan ve milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara'da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar ama biz çok net bir şeyi ortaya koyduk. Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız” ifadelerini kullandı.