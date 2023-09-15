İYİ Parti’den Bakan Koca’ya Eris varyantı soruları

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye'de 9 kişide Eris varyantı görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 4 soru sordu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 9 kişide Eris varyantı görüldüğünü açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Son dönemde hastane acil servislerine çeşitli belirtilerle başvuran çok sayıda hastanın olduğunu vurgulayan Zorlu, Bakan Koca’ya şu 4 soruyu sordu:

“Ülkemizde güncel Covid-19 vaka sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı hastanede yatmaktadır? Varsa yatan hastaların kaçı yoğun bakımda tedavi görmektedir?

Bu hastalıkta görülen en yoğun belirtiler nelerdir?

Olası salgın için ne gibi önlemler alınmaktadır?

Ülkemiz DSÖ'ye bu kapsamda veri akışı sağlamakta mıdır? Sağlıyor ise bunlar nelerdir?”

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