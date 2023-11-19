İYİ Partili Suat Sarı, İBB Başkan aday adayı olduğunu açıkladı

İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Suat Sarı, İYİ Parti’nin İBB Başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

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İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Suat Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile İBB Başkan aday adayı olduğunu duyurdu.

“YOLA ÇIKIYORUM”

Sarı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* “Değerli İstanbullular, Genç yaşta ‘Yönetici Bürokrat' olarak görev yaptığım İBB'de edindiğim deneyimim, ‘Trafik ve Ulaşım' alanındaki 35 yıllık birikimim ve ‘İBB Meclis Üyeliği' tecrübemle; İstanbul'un sorunlarını çözmek üzere İYİ Parti İBB Başkan Aday Adayı olarak yola çıkıyorum.

“LİYAKATİN İKTİDAR OLMASI YETERLİ”

* Şehrimizin kronik sorunlarına dair; uzman eliyle farklı çözüm metodları uygulanmadığı sürece, İstanbullu hemşehrilerimizin şikayetleri dinmeyecektir. Artık liyakatın siyasetten ve milletten takdir göreceği bir döneme girilmesi gerektiği açıktır.

* Bu iddia ile; İstanbul'un sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmek üzere şehircilik alanında uzman, geniş bir teknokrat ekip ile çalışmalarımıza başladık. İstanbul'umuzun daha yaşanabilir, daha konforlu, daha adil, daha yeşil ve daha güvenli hale gelmesi imkansız değildir. Bütün bunlar için; liyakatın iktidar olması yeterlidir.”