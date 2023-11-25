İzmir’de ‘hayalet nişancı’ paniği… Polis her yerde onu arıyor! Vatandaşlar tedirgin

İzmir Karşıyaka'da keskin nişancı paniği yaşanıyor. Parkta oturanlar belirli saatler arasında hedef alınıp, tek tek vuruluyor. 2 ayda 5 kişi ve 1 köpeğe nişan alan kişi ya da kişiler her yerde aranırken mahalle sakinleri korkudan parka çıkamıyor.

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Bir park, hedef alınan İzmir sakinleri ve kimliği belirsiz hayalet nişancı… Adres İzmir Karşıyaka'daki Nergis Parkı…

Ancak son zamanlarda korku parkına dönüştü. Parkta iki ay içinde 5 kişi ve 1 köpek vuruldu.

Havalı tüfekten atılan saçmanın nereden ve kim tarafından atıldığı henüz bilinmiyor ancak polis her yerde o nişancıyı arıyor.

Parktakiler hep 15.30-17.00 arası hedef alınıyor. Mağdurlar suç duyurusunda bulundu. Tedirginlik büyük. Şüpheli ya da şüphelilerin bir an önce bulunmasını istiyorlar.

SÖZCÜ Televizyonu muhabiri Gamze Elçi ve kameraman Cem Cengiarslan, olayın yaşandığı yere gitti, mahalle sakinlerine mikrofon uzattı.

“İLK BEN VURULDUM”

İlk vurulan Kıvanç Harp isimli vatandaş, “İlk olaylar benimle başladı. İki ay önce ilk ben vuruldum. Bir acı hissettim döndüm arkama baktım kimse yok. Sokaktan geçen birisi değildi bu. Baktığımda bacağımın kanamaya başladığını gördüm. O korkuyla ambsulası çağırdım. Rapor tutuldu. Havalı tabancayla vuruldum. Allahtan mermi içeride kalmamış sekmiş gitmiş. İki ay sonra bir bayan, iki-üç gün sonra bir bayan daha vuruldu, onun arkasından bir köpek vuruldu” diyerek yaşananları anlattı.

“DEHŞET VERİCİ BİR OLAY”

Kızıyla parka gelen vatandaş ise, “İnanılmaz tedirgin oldum. Şuan parkı terk etmeyi düşünüyorum. Çok dehşet verici bir olay” sözleriyle dert yandı.

“AİLELER TEDİRGİN”

Parkın normalde öğlen saatlerinde dolu olması gerektiğini ancak gelen giden olmadığını söyleyen bir başka mahallesi ise, “Saat ikiden sonra bu taraftan geçmemeye çalışıyoruz. Aileler tedirgin” dedi.

“İŞ YERİMİN ÖNÜNDE AYAĞIMDAN VURULDUM”

Ayağından vurulan Sevgi Perişim ise, “Ben geçen hafta ayağımdan vuruldum. İş yerimin önündeydim, telefonla görüşüyordum. Ofisin içerisine girerken ayağımdan ‘çat' diye bir ses geldi. Sonra yerde kanı gördüm. Hemen kendi aracımızla hızlı bir şekilde hastaneye gittik. ” ifadelerini kullandı.

“O SAATLERDE DIŞARI ÇIKAMIYORUZ”

“Bulunmasını istiyoruz” diyen yurttaş, “Huzursuzuz mahallede. Saat 15.30 ile 17.00 arası dışarı çıkamıyoruz” şeklinde sitem etti.