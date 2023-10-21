İzmir’de kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dün, kapısı açık halde hareket eden minibüsten düşen Yıldız Öçal (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öçal, bugün ikindi vakti gözyaşları içinde toprağa verildi.

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İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi’nde dün öğle saatlerinde evli ve 2 çocuk annesi Yıldız Öçal, alışveriş merkezine gitmek için Karşıyaka-Şemikler minibüsüne bindi.

Öçal kısa bir süre sonra iddiaya göre kapısı açık halde hareket halindeki minibüsten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Öçal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan minibüs şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yıldız Öçal bugün Goncalar Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, Öçal’ın Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi eşi Hüseyin Öçal, çocukları ve sevenleri katıldı.

“BAŞKALARININ DA CANI YANMASIN”

Öçal’ın yeğeni Eren Ayaz, olayda ihmal olduğunu söyleyerek, “Bu olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Ayakta yolcu alınmamalı, kapı kapalı olmalı. Biz olayla ilgili bilgi almakta zorluk yaşıyoruz. Görgü tanığı veya ipucuna ulaşamadık. Olayı görenler, tanık olanlardan rica ediyorum. Bize ulaşın. Tıka basa araçları dolduruyorlar. Şoförlerin sicili temiz olmalı. Denetimlerden geçirilmeleri gerekiyor. Bu şekilde devam edilirse bu ne ilk, ne son olur. Başkalarının da canı yanmasın” dedi. (DHA)