İzmir’de korkutan yangın

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının başladığı sırada binada oturanların tahliye edildiğini bildiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yangında ölü ve yaralı olmadığını açıkladı.

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İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Yenikale Mahallesi’nde bulunan 4 bloklu Folkart adlı projenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

ZAMAN ZAMAN PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de olay yerine geldi. Yangının başladığı sırada binada oturanların tahliye edildiğini bildiren Vali Köşger, yangında ölü ve yaralı olmadığını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU, SOYER’İ ARADI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangın nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i telefonla aradı. Yangının çıkış nedeni ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. AA-DHA

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