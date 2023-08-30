İzmir’de orman yangını
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Nif Dağı'nda orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı.
Bugün saat 06.35'te, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Nif Dağı'nın Gelindağı bölgesinde orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 06.50'de yangına ilk müdahalede bulundu.
Havadan 2 uçak ve 4 helikopter, karadan 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yer ekibi ile söndürme çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalarla yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.