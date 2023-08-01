İzmir’deki İsveç Konsolosluğu’na silahlı saldırı
İzmir’deki İsveç Konsolosluğu’na silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda konsoloslukta sekreter olarak çalışan bir kadın ağır yaralandı.
İzmir’in Konak’ta bulunan İsveç Konsolosluğu’na silahlı saldırı düzenlendi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bina önünde zihinsel engelli Z.Ö’nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şüpheli Z.Ö. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.
Kadının Alsancak’ta bulunan İsveç Fahri Konsolosluğunda sekreter olarak çalıştığı belirtildi.
Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. (AA)