Jandarmadan dolandırıcılık uyarısı
Jandarma Genel Komutanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının adını kullanarak "hakkınızda dosya açıldığını ve ifade vermeniz gerektiğini" belirten kısa mesajlara karşı vatandaşları uyardı. Bu tür mesajların dolandırıcı maksatlı olduğu belirtilerek mesajlara itibar edilmemesini istedi.
Jandarma Genel Komutanlığı, son zamanlarda artış gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının adını kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.
“MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN”
Jandarma Genel Komutanlığı'nın “Önemli” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı uyarı mesajında şu ifadeler kullanıldı:
“Kamu kurum ve kuruluşlarının adını kullanarak hakkınızda dosya açıldığını ve ifade vermeniz gerektiğini belirten kısa mesajlar dolandırıcı maksatlı size gönderilen kısa mesajlardır. Cep telefonunuza gelen böyle mesajlara lütfen itibar etmeyiniz.”