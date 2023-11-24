Jandarmayı arayıp yardım istediler “nefes alamıyoruz”
Limon yüklü TIR'ın dorsesine doldurulan 36 göçmen Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında jandarmayı arayıp "nefes alamıyoruz" diyerek yardım istedi. Romanya plakalı TIR'ı durduran jandarma ekipleri göçmenleri kurtardı...
Umuda yolculuk için Limon yüklü bir TIR’ın dorsesinde yola çıkan 36 göçmen kıl payı ölümden döndü.
Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a girmek üzere olan limon yüklü Romanya plakalı TIR’a gizlenen göçmenler bir süre sonra nefes almakta güçlük çekti
Sınıra yakın bir noktadan jandarmayı arayı arayan göçmenler “nefes alamıyoruz” diyerek yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan’a çıkış yapılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Romanya plakalı TIR’ı durdurdu.
Limon kasaları arasına gizlenmiş Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 36 göçmen kurtarıldı. Bazılarının nefes almakta güçlük çektiği gözlenen göçmenler için bölgeye ambulans istendi.
Sağlık ekipleri rahatsızlık geçiren göçmenlere müdahale etti. Göçmenler işlemlerinin ardından jandarma karakoluna götürüldü, TIR sürücüsü gözaltına alındı. (AA)