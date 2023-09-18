Kaçakçılıktan gözaltına alınan Belçikalı turistler serbest

Antalya’da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan Belçika vatandaşı turistler serbest bırakıldı.

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Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belçika uyruklu iki turistin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla havalimanında yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Müdürlüğün yazılı açıklamasında, 16 Eylül Cumartesi akşamı havalimanı ekipleri tarafından gerçekleştirilen güvenlik taraması sırasında söz konusu turistlerin beraberindeki eşyalar arasında tespit edilen üç mermer parçanın, emniyet görevlileri tarafından Antalya Müzesi’ne getirildiği ve müzenin nöbetçi amirince incelemeye alındığı aktarıldı.

Açıklamada, “Yapılan inceleme sonucunda, üzerinde 2 adet stilize rozet bulunan parçanın mimari süsleme parçası, iki adet mermerin ise zemin kaplama parçası olduğu tespit edilmiş; söz konusu parçaların, nitelikleri itibarıyla 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi dolayısıyla yurt dışına çıkarılmalarının yasak olduğuna dair ön rapor tanzim edilmiştir. İlk soruşturmanın ardından ilgili şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir” ifadesine yer verildi.​​​​​​​

“AKVARYUMA KOYMAK İÇİN ALDIM”

İsimlerinin Kim ve Warre olduğu öğrenilen çift, taşları Manavgat ilçesine yaptıkları günübirlik gezi sırasında topladıklarını söylemişti.

Tatile gittikleri her yerden, evlerindeki akvaryuma koymak için taş topladıklarını belirten Warre, şunları anlatmıştı:

“Taşları boş bir arazide buldum. Biri el büyüklüğünde ve kum rengindeydi. Üzerine birisi bir çiçek deseni oymuştu. Diğer ikisi üçgen şeklindeydi, kumsalda düzinelercesini bulabileceğiniz türden. Kesinlikle bir tapınağın sütunu falan değildi. Evde akvaryumuma koymak için onları yanıma aldım.”