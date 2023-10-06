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‘Kahramanlar’ operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheli adliyede

Terör örgütü PKK'nın istihbarat yapılanmasına yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemleri sonrası güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

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‘Kahramanlar’ operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheli adliyede

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, terör örgütü PKK’nın istihbarat yapılanmasına yönelik, Şanlıurfa merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli’de düzenlenen baskınlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’ya getirilen, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu şüpheliler, Emniyet’teki işlemleri sonrası bugün, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. (DHA)

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