Kahramanmaraş depremini fırsat bilip fahiş fiyat artışı yapanlara soruşturma
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremleri fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapanlara karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AŞTİ’de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının, depremi fırsat bilerek bilet fiyatlarını 2-3 kat arttırdığı yönünde ihbarlar geldiği belirtildi.
Depremden etkilenenlerin kullanımı için hayati öneme sahip battaniye gibi birçok eşyanın fiyatının da fahiş oranda arttırıldığı yönünde ihbarlar alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
* İhbarlar üzerine, fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir.
YANILTICI PAYLAŞIM YAPANLARA İNCELEME
Sosyal medya vasıtasıyla halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle yanıltıcı bilgiler paylaşıldığının görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Açıklamada, bu türden içeriklere yönelik araştırma ve tespit çalışmalarının, kolluk kuvvetleriyle irtibat halinde devam ettiği bildirildi. (AA)