Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)
AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta saat 16.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent bugün saat 08.28'te de 4,3 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 5,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SABAH SAATLERİNDE DE SALLANDI
Kahramanmaraş’ta saat 8.28’te de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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