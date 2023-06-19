Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.31'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Saat 21.31’de Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yerin 7.1 kilometre derinliğindeki deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD’DAN AÇIKLAMA
AFAD’dan depremle ilgili yapılan açıklamada “Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 21.31'de 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.
KANDİLLİ: DEPREM 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ise deprem 4.6 büyüklüğünde ve yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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