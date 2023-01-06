Kanal İstanbul planları yine değişti, imar hakkı transferinin önü açıldı

Kanal İstanbul’un çevresine kurulması planlanan Yenişehir’in imar planları tekrar değiştirildi. TOKİ’nin iptal ettiği ihaleler ile gündeme gelen sosyal konut projeleri için özel düzenleme yapılarak imar adaları arasında inşaat alanı transferi yapılmasının önü açıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak olan Yenişehir'in imar planlarında değişikliğe gitti. Rezerv yapı alanı da ilan edilen Yenişehir'in imar planlama çalışmaları 7 etaba ayrılmıştı. İlk 3 etap, yapılaşma ve mülkiyetli alanlardan oluşurken, 4,5,6 ve 7'inci etaplar arkeolojik sit alanları ve göl alanından oluşuyordu. Öncelik yapılaşmanın olduğu ilk 3 etaba verilmiş ve mart 2021 yılında bu etapların imar planları askıya çıkarılmıştı. İtirazlar üzerine de temmuz 2021'de revizyona gidilerek onaylanmıştı. Şimdi de kurumların ve ilgililerin talepleri, bölgenin gereksinimleri ve kurum görüşleri doğrultusunda tekrar plan değişikliğine gidildi.

KÖYLERDEKİ ULAŞIM KURGUSU REVİZE EDİLDİ

6 Ocak 2022 itibariyle ilk 3 etabın imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı. İmar planı açıklama raporunda yer alan bilgilere göre köy yerleşimlerinde ulaşım kurgusu revize edilerek yerleşim dokusunun korunması sağlandı. Yerleşik alanların etrafından ilave ağaçlandırılacak alan ve kullanım kararları getirildi. İmalatı tamamlanmış İSKİ içme suyu hattı, kurum görüşü doğrultusunda yol ve park olarak planlandı. Yerleşik alanlarda yapı ve yol dokusu korundu. Orman sınırları, güncellenen veriler ile yeniden planlandı. Mevcut yol ve yapı dokusunu korumak için yapılan plan değişiklikleri, donatı alanlarının yeri değiştirilerek yapıldı.

İNŞAAT ALANI TRANSFERİ YAPILABİLECEK

Planlama alanında ilgili kurumlarca yürütülecek kentsel dönüşüm ve sosyal konut amaçlı uygulamalara engel olabileceği tespit edilen plan notunda da düzenlemeye gidildi. İlgili plan notunda “Ticaret, konut parsellerinde imar adaları arasında emsale esas inşaat alanı transferi yapılabilir. Bir parselden birden fazla parsele inşaat alanı transferi yapılabilir. Transfere konu emsal inşaat alanı transfer alınan ada veya parselin emsal inşaat alanından düşülecek. Planlama alanındaki toplam emsale esas inşaat alanı aşılamaz. İmar hakkı transferi ile emsal inşaat alanı artan parsellerde kat adedi 2 kat arttırılabilir” denildi.

KANALA, BARAJ STATÜSÜ VERİLDİ

Planlara “Bu planda belirlenen su yolu alanı baraj alanı; kanal koruma alanı da baraj mutlak koruma alanı niteliğinde ve kullanım amacı olarak da eş değer niteliktedir” notu da eklendi.

ETAPLARDAKİ SON DAĞILIM

Buna göre 39.9 milyon metrekareyi kapsayan 1'inci etabın yüzde 59.30'u donatı ve diğer alanlara ayrıldı. Burada kanal, açık yeşil alan, eğitim alanı, sağlık alanı, cami, idari hizmet alanları, karayolları koruma kuşağı, yol ve ormanlar yer alıyor. Alanın yüzde 40.70'i konut, ticaret, turizm, yat limanı, günübirlik tesis, akaryakıt alanından oluşacak. 113 bin 974 kişilik öngörülen nüfus 113 bin 897 olacak. 56 milyon metrekarelik 3'üncü etabında yüzde 55.59'u donatı alanlarına, yüzde 44'ü konut, ticaret ve turizme ayrıldı. 272 bin 757 kişi olarak öngörülen nüfus da 272 bin 427 kişi olarak değiştirildi.

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