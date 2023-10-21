Kanunsuzluğa bakanlık desteği

Kuşadası’nda bir firmanın ruhsatsız ve imarsız yapılarını CHP’li belediye yıktı. Firma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak imar istedi. Bakanlığın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne dayanarak verdiği imar askıya çıkarıldı.

Latif SANSÜR

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Kuşadası Belediye Meclisi'ne yaptıkları imar değişiklik talebi reddedilen, ruhsatsız ve izinsiz yapıldığı için yıkım kararı alınarak bir bölümü yıkılan yapılara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar verdi.

“Sağlık Odaklı Tatil Köyü” adı altında verilen imara, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dayanak gösterildi.

OYBİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ

Bir inşaat firması, Kirazlı Mahallesi (Köyü) Narderesi mevkiinde bitişik üç parseldeki yaklaşık 16 bin metrekarelik tarla vasfındaki arazinin imar planı için 2021yılı Eylül ayında Kuşadası Belediyesi’ne başvurdu.

İmar talebi belediyede görüşülmeden imarsız ve ruhsatsız bir şekilde inşaat çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz Mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda imar plan talebi görüşülüp, “Parsellerin imarsız alanda kaldığı, İmar Kanunu kapsamında maksimum terk alan oranı yüzde 45 iken, sadece yüzde 1.60 oranında terk alanı bırakıldığı ve parseller üzerine kanuna aykırı olarak yapılar yapıldığı için” oybirliği ile reddedildi.

BELEDİYE EKİPLERİ YIKIM YAPTI

Belediye Meclisi'nin kararı ve uyarılara rağmen inşaat faaliyetleri devam edince, Eylül ayında yıkım ekipleri harekete geçti.

Belediye yıkım ekipleri, polis eşliğinde yıkım gerçekleştirdi.

Yapıların bir bölümü yıkılırken, Belediye'den yapılan şekliyle ruhsat ve izin alamayacağını anlayan inşaat firması çareyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurmakla buldu.

BAKANLIK RE'SEN ONAYLADI

Bakanlık, firmanın getirdiği İmar Plan teklifini, “1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97(h) maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca re’sen onaylamıştır” ifadeleriyle kabul ederek hem E-Plan Otomasyon Sistemi'nde hem de Kirazlı Mahalle Mahalle Muhtarlığı'nda askıya çıkardı.