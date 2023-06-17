Kapalı taş ocağı, sahibi vekil seçilince açıldı!

Sakarya’daki taş ocağı, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle yıllar önce kapatıldı. Ancak ocağı işleten Ali İnci’nin milletvekili seçilmesinin ertesi günü hemen açıldı.

Veli TOPRAK

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde çevreye zarar verdiği gerekçesiyle yıllar önce valilik tarafından kapatılan taş ocağı, işletmeci Ali İnci'nin AKP'den milletvekili seçilmesinin ardından açıldı. Kızanlık Mahallesi'ndeki taş ocağı için üç kez yapılan başvuruya olumsuz yanıt verilmişti. Eski Hendek Belediye Başkanı Ali İnci,köylülerin, çevrecilerin ve bilim insanlarının hazırladığı raporları umursamadı, vekillik pozisyonunu vakit kaybetmeden kullandı.

Mahalle Muhtarı Haydar Çamur, taş ocağının faaliyeti geçmesine tepki göstererek şunları söyledi: ‘'Taş ocağı uzun süredir kapalıydı. Fakat Ali İnci, milletvekili seçildiği 14 Mayıs gecesinin sabahında, iş makinelerini ocağa getirdi. Siyasi gücünü kullanarak, taş ocağını açtı. Burada Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yüzde 71 oy çıktı ama bu sevgi taş ocağının açılmasıyla birlikte azalmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Kızanlık mahallesindeki taş ocağının yaptığı doğa katliamını duysun. Büyüklerimizin endişemizi anlamasını istiyoruz.”

FAY HATTI VAR

Taş ocağının olduğu mahallede fay hattının olduğunu belirten Çamur, “Taş ocağı içme suyu yataklarına da zarar veriyor. Geçmişte köylülerden 600 imza toplayarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettim. Doğa katliamı olacak, köy halkı olarak karşıyız” dedi.

DAĞIN İÇİNİ OYUYOR ORMANI YOK EDİYOR

Taş ocağını İnci Grup şirketi işletiyor. Şirketin Sakarya'nın Geyve, Karasu ve Hendek ilçelerinde taş ocakları bulunuyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını da AKP'li vekilin kardeşi Halit İnci yapıyor. Dağ oyuluyor, orman yok ediliyor. Yöre halkı, “Fındık tarlasına girdiğimizde toz silkelemekten bıktık” diyor.