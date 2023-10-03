Karanlıktan aydınlığa çıkmak için yanacağız

Cemal Enginyurt, 4 aydır vatandaşın derdini dinlediğini söyledi ve ekledi: “Muhalefet yok diyorlar. Mağdur olanlar için yürümeliyiz, haklarını istemeliyiz”

Hakan KAYA

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Son dönemde etkili çıkışlarında dikkat çeken Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, muhalefetin toplumun istek ve arzularına cevap vermediğini söyledi. 4 aydır sokak sokak dolaştığını halkın derdini dinlediğini belirten Enginyurt, “Emeklisi, çalışanı, öğrencisi perişan, geçim sıkıntısı tavan yapmış. Kiralar öyle bir hale gelmiş ki ev sahibi kiracıyı, kiracı ev sahibini öldürüyor ama muhalefet ya değişim dönüşümle uğraşıyor ya da birbiriyle laf sokma yarışına giriyor. Bu söz bana ait değil, söz halka ait. Ben halkın tercümanı oldum. Türkiye'de maalesef muhalefet yok. Muhalefet gereğini yapmıyor” dedi. Cemal Enginyurt ülkenin huzura kavuşması için muhalefetin yapmadıklarını ve yapması gerekenleri madde madde şöyle açıkladı:

AKBELEN'DE AĞAÇLAR KESİLİRKEN

“Şimdi bakıyorsun muhalefet yok ortada. Niye yoksunuz kardeşim ortada. Bu millet bizi niye seçti. Biz ve CHP beraber 130 milletvekili niye emekliler için Çankaya'dan Kızılay'a yürümüyoruz? Biz niye akaryakıt zamları yapıldığında kontak kapatmıyoruz Kızılay Meydanı'nda. Akbelen ormanları kesilirken 132 milletvekili gidip çadır kurmalıydık. Biz niye Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden hocaya, bayan voleybol takımına dinsiz diyen hocaya tepki göstermek için Diyanet'in önünde değiliz. Niye biz muhalefet olarak ezilen insanların yanında değiliz? Biz niye tutuklanan gazeteciler için tepkimizi göstermiyoruz. Halka zulmeden bu iktidara karşı direniş göstereceğiz. Biz tepki göstermeyince Recep Tayyip Erdoğan, şahsımın ülkesinde ‘kullarım bana tabi oldu' diyor adam bizi ezdikçe eziyor. Karanlıkları aydınlığa çıkarmak için yanacağız. 132 milletvekilini sokağa davet ediyorum.”

“İŞ BİRLİĞİ NOKTASINA AÇIĞIZ”

Demokrat Parti'nin yerel seçimlerde muhalefetle ittifaka yeşil ışık yakabileceğini söyleyen Enginyurt, şöyle devam etti: “Şu an Demokrat Parti olarak biz iş birliği noktasına açığız. Ama seçimlere Demokrat Parti olarak katılacağımızı ifade ettik. Ankara, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayali, Erdoğan'ın hayalinin gerçekleşmemesi için Demokrat Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çünkü Erdoğan İstanbul'u alarak Kanal İstanbul'u gerçekleştirmek ve böylece rant projesini hayata geçirmek istiyor. Biz Demokrat Parti olarak buna müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. İttifak milletle olmalı, halkla olmalı ama iş birliği partiler arasında mümkündür.”

CHP, beni Ordu'da aday gösterirse kazanırım

Enginyurt, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 21 Eylül'de gerçekleştirdiği ziyareti hakkında ise şöyle konuştu: “Yerel seçimler üzerine Kılıçdaroğlu ile sohbet ettik. Ordu Büyükşehir Belediyesi hakkında konuştuk. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde eğer Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bir iş birliği içerisine girerse kendimin aday olabileceğini söyledim. Çünkü Ordu'da aday olmak kadar zor bir şey yok. 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 70 bin, AKP 250 bin oy almış, dolayısıyla zora talip olduğumuzu, başarmak istediğimizi söyledik. Cumhur İttifakı'na, özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a halkın bir ders vermek istediğini bu noktada da bizim muhalefet olarak halkın sesi olabileceğimizi ifade ettim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Gültekin Uysal ve Kemal Kılıçdaroğlu derse ki Cemal Enginyurt adaysın. Seve seve adayım ve Allah'ın izniyle de seçimi kazanacağım. Ordu'nun kaderini değiştireceğim, marka şehir yapacağım. Ordu'daki vatandaşlar için mücadele edeceğim.”

Sabah copla uyandık, akşam copla yatırıldık

Enginyurt siyasete nasıl atıldığını ise şöyle anlattı: “1979 yılında ülkücü hareketle tanıştım. 1980 yılında lise 1 öğrencisiyken ülkücü kuruluşlar davasından 15 yaşında hapsa düştüm. Askeri cezaevinde 3 yıl hapiste yattım. Solcularla aynı koğuşta kaldım. Sabah copla uyandık, akşam copla yatırıldık. Sağ-sol ayrımı yapmadan herkese bir baskı, bir zulüm yapıyorlardı. 1983 yılının Nisan ayında hapisten çıktım.

1985-1986 öğretim yılında Eskişehir İktisat Fakültesi'ni kazandım. 1986'da o zaman ki Ülkü Ocakları'nın adı Bilim Ocaktı. Bilim Ocak Ordu temsilciliğini açtım. 1995'te MHP'den milletvekili adayı oldum.

YENİ HABER GAZETESİ'NİN SAHİBİ

MHP barajı aşamadı. 1999'da yine Ordu İl Başkanıyken milletvekili adayı oldum. 34 yaşında milletvekili seçildim. 2002'de barajı aşamayınca gazetecilik hayatıma devam ettim. Ordu Yeni Haber Gazetesi adlı gazetesinin sahibiydim. 2012'de tekrar Ordu MHP İl Başkanlığı'na seçildim. 2020 yılında MHP'den fındık üreticisinin hakkını savunup, dönemin Tarım Bakanı'na hakaret ettiğim gerekçesiyle MHP'den ihraç edildim. Demokrat Partisi'ne katıldım. Demokrat Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasi hayatımı devam ettiriyorum. Bu sene Millet İttifakı çerçevesinde CHP'den İstanbul birinci bölgeden milletvekili seçildim.”

Soylu'ya sahip çıkma yolu yanlış

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkan açıklamalarıyla ilgili Enginyurt şu çıkışı yaptı: “Sayın Bahçeli, Süleyman Soylu'ya sahip çıkarken, bunu bir koruma kollama olarak sahip çıkmamalı. Çünkü Süleyman Soylu'ya operasyon yapıldığını söyleyen muhalefet partileri değil, gazeteciler de değil, Soylu'ya operasyon yapıldı diyen Yargıtay üyesi Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman. Dolayısıyla Süleyman Soylu'ya sahip çıkılacaksa Kocaman'dan hesap sormalı.”