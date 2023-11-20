Kardeşlerinin FETÖ bağı genel merkezden kopardı

AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’in AKP Genel Merkezi’ndeki görevine son verildi. Gider’le ilgili Erdoğan’a şikayet gittiği öğrenildi.

Zekeriya ALBAYRAK

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AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e, iki kardeşinin FETÖ bağlantısı ortaya çıkınca genel merkezde yeni bir görev verilmedi. Gider, en son Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

AKP Medya Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, yardımcılarını Selman Özboyacı, Mehmet Şahin, Tülay Kaynarca, Melek Şimşek, Emri Cemil Ayvalı, Ömer Arvas, Yasin Bölükbaşı ve Osman Ağzıkara olarak belirledi. Kongreden önce Dağ'ın yardımcısı olan milletvekilleri yeniden görevlendirildi. Listeden sadece Gider'in ismi çizildi. Gider'le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet gittiği ve ‘listeye koymayın' talimatı verildiği öğrenildi.

SÖZCÜ, Gider'in kardeşleri hakkındaki FETÖ soruşturmasını, 16 Ağustos 2023'te haber yapmıştı. Gider'in kardeşi Aydın Gider, 1. Sınıf emniyet müdürü iken ‘silahlı terör örgütü yönetme ve üye olma' iddiasıyla KHK ile meslekten çıkarılmış ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Haziran 2021'de gözaltına alınmıştı.

Kız kardeş Nazife U.'nun da Çanakkale'de FETÖ yapılanması içinde olduğu ve Bank Asya'ya Gülen'in talimatından sonra 5 bin 196 lira yatırdığı tespit edilmişti. Ayhan Gider'in FETÖ'den cezaevinde yatan eski bir AKP'li yöneticiyi cezaevinden çıkar çıkmaz ziyaret etmesi de Meclis gündemine taşınmıştı.