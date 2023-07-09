Karı-kocanın ardından Miranmir de hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Akkaya köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, cip ile kamyonun çarpışması sonucu anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu-Tosya kara yolunda meydana geldi. Cipin sürücüsü Rıdvan Keskin’in (39) yönetimindeki cip ile M.T. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip, şarampole devrildi.
Kazada sürücü Keskin ve eşi Naciye Keskin (37) yaşamını yitirirken, çocukları Emre (13), Devran (11) ve 1 yaşındaki Miranmir ile kamyon sürücüsü M.T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, durumu ağır olan Miranmir kurtarılamadı. Ailenin Bodrum’da yaşadıkları ve Karadeniz turuna çıktıkları öğrenildi.
Kastamonu’nun Akkaya köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, cip ile kamyonun çarpışması sonucu anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.