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Kayalar düştü karayolu kapandı

Artvin'de meydana gelen heyelanla birlikte yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları karayolunun bir bölümünü kapattı.

Yayınlanma: 11:58 - 26 Kasım 2023 Güncellenme:
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Artvin’de sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun 20’nci kilometresinde Varyant mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları, karayoluna düştü ve kapanmasına neden oldu.

3 HEYELAN DAHA YAŞANDI

Ulaşıma kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından yol, kontrollü olarak tel şeritten ulaşıma açıldı. Karayoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaparak, Şavşat’ta son 3 günde aynı güzergahta 3’üncü heyelan yaşandı. (DHA)

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Artvin