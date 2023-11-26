Kayalar düştü karayolu kapandı
Artvin'de meydana gelen heyelanla birlikte yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları karayolunun bir bölümünü kapattı.
Artvin’de sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun 20’nci kilometresinde Varyant mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları, karayoluna düştü ve kapanmasına neden oldu.
3 HEYELAN DAHA YAŞANDI
Ulaşıma kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından yol, kontrollü olarak tel şeritten ulaşıma açıldı. Karayoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaparak, Şavşat’ta son 3 günde aynı güzergahta 3’üncü heyelan yaşandı. (DHA)